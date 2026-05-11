Биатлонист Давид Комац, призёр чемпионатов мира, сообщил о завершении карьеры

Австрийский биатлонист Давид Комац сообщил в социальных сетях о завершении спортивной карьеры.

«Я с улыбкой вспоминаю это прекрасное, эмоциональное, захватывающее, порой болезненное, но в конечном счёте успешное время.

Хотел бы выразить особую благодарность своим коллегам, друзьям, фанатам, спонсорам, тем, кто меня поддерживал, австрийским вооружённым силам и, главное, моей семье, которая всегда меня поддерживала и была рядом», – написал биатлонист.

Комацу 34 года. В 2021 году австриец завоевал серебро на чемпионате мира в Поклюке (Словения) в смешанной эстафете, а в 2023 году он стал вторым в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).

