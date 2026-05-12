Каролин Кноттен вернулась в группу подготовки сборной Норвегии

Биатлонистка Каролин Кноттен возвращается в сборную Норвегии после смены состава тренерского штаба сборной.

«Я всегда хотела вернуться в команду, но не желала делать этого до тех пор, пока не сменятся тренеры. Когда был назначен Сверре Ульсбю-Ройселанн, я поняла, что хочу вернуться.

С нетерпением жду начала тренировок, это очень воодушевляет, и я надеюсь, что мы все сможем прогрессировать вместе», – приводит слова Кноттен Nordicmag.

Напомним, Каролин готовилась к прошлому сезону по личному плану тренировок после того, как усомнилась в эффективности плана подготовки, предложенного тренерами Патриком Обереггером и Сверре Хубером Каасом.

