В CAS прошло закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России к IBU

В среду, 13 мая, в Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску российских биатлонистов к Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU.

Слушания продлились около четырёх часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса.

Интересы СБР на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств.

Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно.

Это всё, что мы на данный момент можем сообщить об этом заседании. Постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придётся ждать не меньше месяца», – написал Аверьянов в телеграм-канале.

Напомним, в декабре 2025 года СБР подал иск в CAS с требованием снять отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года.