Биатлон Новости

«Это будет унизительно для них». 52-летний Бьорндален — о забеге с молодыми биатлонистами

«Это будет унизительно для них». 52-летний Бьорндален — о забеге с молодыми биатлонистами
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, несмотря на свои 52 года, решил организовать Bjørndalenmila — забег на 10 км, где поборется с действующими биатлонистами Норвегии Ветле Шоста Кристиансеном, Стурлой Легрейдом, Йоханнесом Дале-Шевдалом, Мартином Улдалем, Исаком Фреем и другими именитыми лыжниками.

Бьорндален поставил себе цель пробежать 10 км менее чем за 34 минут и попытаться опередить соперников.

«Будет интересно посмотреть, как они побегут. Логично, что они будут впереди, потому что моё максимальное потребление кислорода (МПК), наверное, около 65. По идее, я должен быть далеко позади. Но я, вероятно, бегаю больше, чем они. Да, конечно, им будет неприятно уступать. Если я их опережу, думаю, это будет унизительно для них, и я надеюсь, они это почувствуют», — приводит слова Бьорндалена Ski-Nordique.

Забег пройдёт 23 мая.

