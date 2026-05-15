«Если он пробежит за 31 минуту — я бросаю гонку». Кристиансен — о забеге Бьорндалена

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил форму абсолютного чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена перед забегом и рассказал, каких результатов ждёт.

«Бьорндалену тяжело даются поражения, но мы знаем, насколько он невероятно хорошо подготовлен для своего возраста. Думаю, у Бьорндалена впереди ещё 30 лет.

Он надеется, что я набрал вес, но, к сожалению, должен его разочаровать: я никогда не был в такой хорошей форме в мае. Я сбросил вес и набрал мышечную массу. Я способен пробежать 10 км за 32 минуты, и он должен быть позади меня. А если он пробежит за 31 минуту — я бросаю забег», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.

Напомним, Бьорндален 23 мая организует забег в Симостранде, где будет соревноваться с действующими биатлонистами и лыжниками Норвегии. Также участие в забеге примут легкоатлеты из других стран.