Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Если он пробежит за 31 минуту — я бросаю гонку». Кристиансен — о забеге Бьорндалена

«Если он пробежит за 31 минуту — я бросаю гонку». Кристиансен — о забеге Бьорндалена
Комментарии

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил форму абсолютного чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена перед забегом и рассказал, каких результатов ждёт.

«Бьорндалену тяжело даются поражения, но мы знаем, насколько он невероятно хорошо подготовлен для своего возраста. Думаю, у Бьорндалена впереди ещё 30 лет.

Он надеется, что я набрал вес, но, к сожалению, должен его разочаровать: я никогда не был в такой хорошей форме в мае. Я сбросил вес и набрал мышечную массу. Я способен пробежать 10 км за 32 минуты, и он должен быть позади меня. А если он пробежит за 31 минуту — я бросаю забег», — приводит слова Кристиансена Ski-Nordique.

Напомним, Бьорндален 23 мая организует забег в Симостранде, где будет соревноваться с действующими биатлонистами и лыжниками Норвегии. Также участие в забеге примут легкоатлеты из других стран.

Материалы по теме
«Это будет унизительно для них». 52-летний Бьорндален — о забеге с молодыми биатлонистами
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android