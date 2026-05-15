Стало известно, когда СБР вручит призы лучшим биатлонистам сезона-2025/2026

Союз биатлонистов России объявил дату, когда лучшим спортсменам России и Беларуси будут вручены индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026. Мероприятие состоится 19 мая в Москве. Всего будет вручено 26 призов. Точное место, в котором пройдёт мероприятие, озвучено не было.

Напомним, общий зачёт Кубка России минувшего сезона у женщин выиграла Наталия Шевченко, у мужчин — Карим Халили. В общем зачёте Кубка Содружества отличились Кристина Резцова и Эдуард Латыпов.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не выступали на международной арене, так как ни один спортсмен не смог получить нейтральный статус.