Патрик Фавр стал единственным тренером по стрельбе женской сборной Франции по биатлону

После ухода Жан-Поля Джакино на пенсию Патрик Фавр стал единственным тренером по стрельбе женской сборной Франции по биатлону. Вакансию второго тренера Федерация биатлона Франции (FFS) открывать не будет.

«Не идёт и речи о том, чтобы брать второго тренера по стрельбе для девушек. Новый состав может изменить распорядок в группе. Если раньше было чёткое распределение подопечных, то теперь будет один тренер сразу на всех шесть девушек из группы подготовки «А», — приводит слова директора сборных Франции Стефана Бутьо Nordic Magazine.

Итальянец Патрик Фавр пришел в штаб сборной Франции по биатлону в 2018 году и занялся стрелковыми тренировками мужской сборной. После пяти лет работы с мужчинами он был переведён на должность тренера женской сборной, став напарником Жан-Поля Джакино. Сейчас Фавр единолично занимается стрелковой подготовкой французских биатлонисток.

