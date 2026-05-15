«Нортуга здесь не было». Экхофф — о попадании в аварию

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф, ныне закончившая карьеру, попала в аварию — она съехала c дороги, попав в кювет. Норвежка не получила никаких серьёзных травм, был лишь лёгкий испуг. Прохожие помогли ей выйти из машины.

«Там не было абсолютно никакого алкоголя или других наркотиков. Даже телефона в руках не было. Я просто съехала с дороги. Лёгкое падение уровня сахара в крови, вот и всё» — приводит слова бывшей биатлонистки Ski-Nordique.

Также норвежка добавила: «Петтера Нортуга здесь не было».

Это отсылка к аварии её соотечественника лыжника Петтера Нортуга, попавшего в аналогичную аварию в 2020 году.