Недавно прооперированная Маркета Давидова пройдёт терапию

Чемпионка мира по биатлону чешка Маркета Давидова была прооперирована в начале апреля по поводу грыжи межпозвоночного диска. Обязательный покой – шесть недель. Далее ей предстоит реабилитация.

«Все врачи сошлись во мнении, что хирургическое вмешательство необходимо. Во время операции они установили имплант и также укрепили мои позвонки винтами. Сейчас у меня шесть недель покоя, чтобы позвонки правильно срослись. Затем, я надеюсь, смогу постепенно начинать реабилитацию», — приводит слова Давидовой Ski-Nordique.

Маркете предстоит длительный реабилитационный период, затем переходный этап с облегчёнными тренировками. Давидовой будет предоставлен индивидуальный план подготовки к сезону, но, когда именно она сможет приступить к тренировкам, неизвестно.