Доротея Вирер посетила матч Синнера и Рублёва на «Мастерсе» в Риме
Поделиться
Бывшая итальянская биатлонистка, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира Доротея Вирер посетила матч своего соотечественника первой ракетки мира Янника Синнера и россиянина Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Риме. Камеры засняли спортсменку сидящей на трибуне.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Фото: Кадр из трансляции
Встреча завершилась победой Синнера в двух сетах — 6:2, 6:4. Далее он сыграет ещё с одним россиянином — Даниилом Медведевым.
Вирер завершила карьеру в минувшем сезоне. Финальной гонкой в карьере итальянской биатлонистки стал масс-старт на Олимпиаде в её родной стране в феврале 2026 года. В смешанной эстафете на этих Играх она выиграла серебряную медаль.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
15:22
-
14:21
-
14:04
-
13:45
-
11:40
-
10:58
-
09:41
- 14 мая 2026
-
16:25
-
14:50
- 12 мая 2026
-
11:51
- 11 мая 2026
-
15:15
-
10:49
-
09:17
- 10 мая 2026
-
14:34
-
13:34
-
12:17
-
10:29
- 9 мая 2026
-
15:06
-
13:40
-
06:13
- 7 мая 2026
-
16:50
-
16:47
-
15:45
-
11:53
- 4 мая 2026
-
00:32
- 3 мая 2026
-
17:39
-
17:32
- 1 мая 2026
-
18:14
-
17:17
-
15:57
-
12:14
-
09:51
- 30 апреля 2026
-
14:58
-
06:09
- 28 апреля 2026
-
13:09