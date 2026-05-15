Доротея Вирер посетила матч Синнера и Рублёва на «Мастерсе» в Риме

Бывшая итальянская биатлонистка, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира Доротея Вирер посетила матч своего соотечественника первой ракетки мира Янника Синнера и россиянина Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Риме. Камеры засняли спортсменку сидящей на трибуне.

Встреча завершилась победой Синнера в двух сетах — 6:2, 6:4. Далее он сыграет ещё с одним россиянином — Даниилом Медведевым.

Вирер завершила карьеру в минувшем сезоне. Финальной гонкой в карьере итальянской биатлонистки стал масс-старт на Олимпиаде в её родной стране в феврале 2026 года. В смешанной эстафете на этих Играх она выиграла серебряную медаль.