«Они решили, что им всё дозволено». Васильев — о недовольстве норвежцев главой FIS

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему Федерация лыжного спорта Норвегии не хочет видеть Йохана Элиаша на посту президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Никакого бунта не происходит. Совершенно очевидно, что норвежцы – так называемые «самые больные» спортсмены, которые выигрывают медали высочайшего уровня. Они сейчас будут максимально отстаивать те условия, при которых завоёвывают огромное количество медалей, не имея никакой конкуренции, прикрываясь мифическими болезнями.

Поэтому нынешний президент не согласен с этой позицией, и он в значительной степени отстаивает точку зрения мирового лыжного спорта, чтобы спорт был равным для всех, в том числе и для российских, и белорусских спортсменов. И, конечно, норвежцы взбунтовались, но, опять же, это агония. Долго эта вакханалия, которую они устроили в лыжном спорте, не продлится. Это просто паноптикум какой-то, это уже не спорт! Они создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путём. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями.

На сегодняшний день они решили, что им всё дозволено. Им дан зелёный свет, их никто ни в чём не ограничивает. Но это всё временное явление. Нужно иногда читать историю: она говорит о том, что ничего постоянного нет и нет ничего тайного, что не стало бы когда-нибудь явным. Очевидно, что мы всё равно узнаем, на каких запрещённых препаратах они выигрывали все свои медали. И те, кто обладает этими золотыми медалями, ещё будут поставлены в неловкие ситуации, комментируя всё это мошенничество, в котором они сейчас принимают участие», – приводит слова Васильева «Советский спорт».

Ранее несколько национальных федераций подали коллективное заявление в FIS, в котором выражают озабоченность политикой президента FIS Йохана Элиаша.