«Это немного пугает». У Каролин Кноттен воспаление аппендицита

Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в эстафете норвежская биатлонистка Каролин Кноттен попала в больницу из-за воспаления аппендицита. После курса антибиотиков она будет проходить реабилитацию. До официального разрешения врачей она не сможет тренироваться, но планирует посещать медийные мероприятия вместе с остальной сборной.

«После этапа Кубка мира в Холменколлене у меня разболелся живот. Я прошла несколько обследований, чтобы выявить проблему. Были болезненные моменты, но также и периоды, когда я чувствовала себя хорошо и могла кататься на лыжах.

Оказалось, что причина моих проблем – воспаление аппендикса. Поскольку это долгое время не могли выявить, операция по его удалению стала более сложной. Не знаю, когда я теперь буду в оптимальной форме. Это немного пугает, но я готова принять вызов и сделаю всё возможное, чтобы двигаться вперёд в новом сезоне», — приводит слова Кноттен TV2.