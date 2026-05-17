Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эрик Перро проведёт часть предсезонной подготовки в Норвегии

Эрик Перро проведёт часть предсезонной подготовки в Норвегии
Комментарии

Французский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Эрик Перро пропустит два сбора сборной Франции. В июне и июле он будет тренироваться в Норвегии.

«Решил, что начну тренироваться немного по-другому. Мне это необходимо после интенсивного сезона. Продолжу следовать стратегии тренеров и федерации. Будет отличаться только подход к реализации.

Индивидуальные тренировки — это как глоток свежего воздуха. Это поможет мне поддерживать форму перед началом нового четырёхлетнего цикла и предстоящей зимы», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Напомним, Перро в сезоне-2025/2026 впервые в своей карьере стал первым в общем зачёте Кубка мира по биатлону. На Олимпийских играх 2026 года в Италии стал двукратным чемпионом. Золото Игр он выиграл в смешанной и мужской эстафетах. Спортсмен также стал вторым в индивидуальной гонке.

Материалы по теме
Фото
Эрику Перро вручили первый в его карьере «Большой хрустальный глобус»
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android