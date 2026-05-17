Эрик Перро проведёт часть предсезонной подготовки в Норвегии

Французский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Эрик Перро пропустит два сбора сборной Франции. В июне и июле он будет тренироваться в Норвегии.

«Решил, что начну тренироваться немного по-другому. Мне это необходимо после интенсивного сезона. Продолжу следовать стратегии тренеров и федерации. Будет отличаться только подход к реализации.

Индивидуальные тренировки — это как глоток свежего воздуха. Это поможет мне поддерживать форму перед началом нового четырёхлетнего цикла и предстоящей зимы», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Напомним, Перро в сезоне-2025/2026 впервые в своей карьере стал первым в общем зачёте Кубка мира по биатлону. На Олимпийских играх 2026 года в Италии стал двукратным чемпионом. Золото Игр он выиграл в смешанной и мужской эстафетах. Спортсмен также стал вторым в индивидуальной гонке.