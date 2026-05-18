«Мы являемся демократической организацией». Далин — о допуске российских биатлонистов

Президент Международный союз биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопросы о допуске россиян.

— Готовы ли вы разбанить российский биатлон перед своим уходом с поста главы IBU?

— Мы являемся демократической организацией, принадлежащей её членам. Решение о позиции IBU принимается на Конгрессе наших членов.

— А если бы решение зависело только от вас, хотели бы предоставить разбан российским спортсменам?

— Повторюсь, это решение будет приниматься нашими членами, — приводит слова Далина Sport24.

13 мая в Лозанне (Швейцария) прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к IBU по поводу отстранения российских биатлонистов от международных соревнований. Решение суда ожидается не менее чем через месяц.

Напомним, IBU отстранил российских биатлонистов от международных соревнований в марте 2022 года.