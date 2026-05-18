Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Индивидуальные тренировки — глоток свежего воздуха». Перро — о смене графика подготовки

«Индивидуальные тренировки — глоток свежего воздуха». Перро — о смене графика подготовки
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафетах француз Эрик Перро рассказал, что проведёт летнюю подготовку в Норвегии, пропустив два сбора национальной команды Франции.

«Я решил, что начну тренироваться немного по-другому. Мне это необходимо после интенсивного сезона.

Продолжу следовать стратегии тренеров и федерации [Франции]. Будет отличаться только подход к реализации.

Индивидуальные тренировки – это как глоток свежего воздуха. Это поможет мне поддерживать форму перед началом нового четырёхлетнего цикла и предстоящей зимы», — приводит слова Перро Le Dauphine.

Эрику Перро 24 года. Помимо олимпийского золота, он также является трёхкратным чемпионом мира (два золота в смешанных эстафетах, одно — в индивидуальной гонке на 20 км).

Материалы по теме
Фабьен Клод рассказал об особенностях тренировок во время отпуска
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android