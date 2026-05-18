«Индивидуальные тренировки — глоток свежего воздуха». Перро — о смене графика подготовки

Двукратный олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафетах француз Эрик Перро рассказал, что проведёт летнюю подготовку в Норвегии, пропустив два сбора национальной команды Франции.

«Я решил, что начну тренироваться немного по-другому. Мне это необходимо после интенсивного сезона.

Продолжу следовать стратегии тренеров и федерации [Франции]. Будет отличаться только подход к реализации.

Индивидуальные тренировки – это как глоток свежего воздуха. Это поможет мне поддерживать форму перед началом нового четырёхлетнего цикла и предстоящей зимы», — приводит слова Перро Le Dauphine.

Эрику Перро 24 года. Помимо олимпийского золота, он также является трёхкратным чемпионом мира (два золота в смешанных эстафетах, одно — в индивидуальной гонке на 20 км).