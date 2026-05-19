«Мы хотим дать всем время». Бюрде — о плане тренировок женской сборной Франции по биатлону

Женская сборная Франции по биатлону проведёт свои первые сборы в рамках подготовки к сезону-2026/2027 в конце июня. Коллективные тренировки пройдут с 20 по 26 июня в Преманоне (Франция).
Все предыдущие годы первые сборы традиционно начинались в середине-конце мая. Решение перенести их на месяц было принято по инициативе тренерского штаба, а не спортсменок.
«Это инициатива не спортсменок, а наша. Мы с Патриком [Фавром] действительно хотим дать всем время как следует проанализировать прошедшие четыре сезона — и спортсменкам, и тренерскому штабу.
Идея в том, чтобы возвращение было более индивидуализированным. Некоторые спортсменки уже возобновили тренировки две-три недели назад, некоторые всё ещё находятся в фазе восстановления и отдыха. Главное, чтобы все были готовы к интенсивным сборам.
Мы как тренерский штаб тратим это время, чтобы понять, нужно ли в следующих сезонах что-то менять. Мы хотим опираться на основы, которые работали в последние сезоны. Так что база плана тренировок останется довольно классической, мы хотим менять само содержание тренировок. Именно это и в процессе обсуждения», — приводит слова тренера женской сборной Франции по биатлону Сирила Бюрде Nordic Magazine.
Официальный состав женской сборной Франции по биатлону на сезон-2026/2027:
- Жюстин Бреза-Буше — DOUANE / Club des Sports des Saisies (Савойя);
- Лу Жанмонно — ARMÉE DE CHAMPIONS / Olympic Mont d'Or (Массив Юра);
- Осеан Мишлон — ARMÉE DE CHAMPIONS / Bauges Ski Nordique (Савойя);
- Жанна Ришар — POLICE NATIONALE / Les Gets Ski Compétition (Монблан);
- Жулия Симон — Club des Sports des Saisies (Савойя);
- Камиль Бене — Ski Club Chablais Nordic (Монблан).
Даты и места сборов женской сборной Франции по биатлону в рамках подготовки-2026/2027:
- 20-26 июня: Преманон;
- 13-22 июля: Сейак;
- 17-26 августа: Бессан;
- 8-18 сентября: Коррансон-ан-Веркор (затем участие в Summer Tour в Ла-Фекла);
- 6-16 октября: Рамзау (затем участие в Summer Tour в Арсоне или в Loop One Festival в Мюнхене);
- 3-15 ноября: Бессан (с участием в отборах FFS).