«Мы хотим дать всем время». Бюрде — о плане тренировок женской сборной Франции по биатлону

Женская сборная Франции по биатлону проведёт свои первые сборы в рамках подготовки к сезону-2026/2027 в конце июня. Коллективные тренировки пройдут с 20 по 26 июня в Преманоне (Франция).

Все предыдущие годы первые сборы традиционно начинались в середине-конце мая. Решение перенести их на месяц было принято по инициативе тренерского штаба, а не спортсменок.

«Это инициатива не спортсменок, а наша. Мы с Патриком [Фавром] действительно хотим дать всем время как следует проанализировать прошедшие четыре сезона — и спортсменкам, и тренерскому штабу.

Идея в том, чтобы возвращение было более индивидуализированным. Некоторые спортсменки уже возобновили тренировки две-три недели назад, некоторые всё ещё находятся в фазе восстановления и отдыха. Главное, чтобы все были готовы к интенсивным сборам.

Мы как тренерский штаб тратим это время, чтобы понять, нужно ли в следующих сезонах что-то менять. Мы хотим опираться на основы, которые работали в последние сезоны. Так что база плана тренировок останется довольно классической, мы хотим менять само содержание тренировок. Именно это и в процессе обсуждения», — приводит слова тренера женской сборной Франции по биатлону Сирила Бюрде Nordic Magazine.

Официальный состав женской сборной Франции по биатлону на сезон-2026/2027:

Жюстин Бреза-Буше — DOUANE / Club des Sports des Saisies (Савойя);

— DOUANE / Club des Sports des Saisies (Савойя); Лу Жанмонно — ARMÉE DE CHAMPIONS / Olympic Mont d'Or (Массив Юра);

— ARMÉE DE CHAMPIONS / Olympic Mont d'Or (Массив Юра); Осеан Мишлон — ARMÉE DE CHAMPIONS / Bauges Ski Nordique (Савойя);

— ARMÉE DE CHAMPIONS / Bauges Ski Nordique (Савойя); Жанна Ришар — POLICE NATIONALE / Les Gets Ski Compétition (Монблан);

— POLICE NATIONALE / Les Gets Ski Compétition (Монблан); Жулия Симон — Club des Sports des Saisies (Савойя);

— Club des Sports des Saisies (Савойя); Камиль Бене — Ski Club Chablais Nordic (Монблан).

Даты и места сборов женской сборной Франции по биатлону в рамках подготовки-2026/2027:

20-26 июня : Преманон;

: Преманон; 13-22 июля : Сейак;

: Сейак; 17-26 августа : Бессан;

: Бессан; 8-18 сентября : Коррансон-ан-Веркор (затем участие в Summer Tour в Ла-Фекла);

: Коррансон-ан-Веркор (затем участие в Summer Tour в Ла-Фекла); 6-16 октября : Рамзау (затем участие в Summer Tour в Арсоне или в Loop One Festival в Мюнхене);

: Рамзау (затем участие в Summer Tour в Арсоне или в Loop One Festival в Мюнхене); 3-15 ноября: Бессан (с участием в отборах FFS).