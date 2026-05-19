Лиза Виттоцци показала, как отдыхает на Сейшельских островах

Итальянская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2026 года Лиза Виттоцци в социальных сетях поделилась кадрами из своего отпуска на Сейшельских островах. Спортсменка совместила активный отдых и купание в океане.

Фото: из личного архива Лизы Виттоцци

По итогам сезона-2025/2026 Лиза Виттоцци заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. На её счету оказалось 935 очков. На этапах данного турнира она завоевала семь наград: три золота, два серебра и две бронзы. На Олимпиаде в Антхольце итальянка победила в гонке преследования, а также попала на подиум смешанной эстафеты.

Отметим, что Виттоцци пропустила сезон-2024/2025 из-за проблем со спиной.