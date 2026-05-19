CAS: слушания по иску Союза биатлонистов России к IBU не планируются

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что дальнейшие слушания по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) не планируются до момента вынесения решения по предыдущему иску.

«Дальнейшие слушания по этому делу не планируются. Пока слишком рано говорить о том, когда будет вынесено окончательное решение», — приводит слова пресс-службы CAS «Матч ТВ».

Напомним, 13 мая этого года в Лозанне (Швейцария) прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда по иску Союза биатлонистов России к IBU по поводу отстранения российских биатлонистов от международных соревнований. Решение суда ожидается не менее чем через месяц.