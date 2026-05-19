Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

CAS: слушания по иску Союза биатлонистов России к IBU не планируются

CAS: слушания по иску Союза биатлонистов России к IBU не планируются
Комментарии

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что дальнейшие слушания по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) не планируются до момента вынесения решения по предыдущему иску.

«Дальнейшие слушания по этому делу не планируются. Пока слишком рано говорить о том, когда будет вынесено окончательное решение», — приводит слова пресс-службы CAS «Матч ТВ».

Напомним, 13 мая этого года в Лозанне (Швейцария) прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда по иску Союза биатлонистов России к IBU по поводу отстранения российских биатлонистов от международных соревнований. Решение суда ожидается не менее чем через месяц.

Материалы по теме
В CAS прошло закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России к IBU
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android