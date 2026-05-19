«Моя жизнь не изменилась». Виктория Сливко — о помолвке с Кириллом Бажиным

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о жизни после помолвки с чемпионом мира среди юниоров по биатлону Кириллом Бажиным.

— Как изменилась ваша личная жизнь за последнее время?

— Моя жизнь не изменилась, также продолжаю заниматься биатлоном. Только с женихом — и уже совсем скоро с мужем. Если что, знаю твой номер телефона, Дим (Дмитрий Губерниев. — Прим. «Чемпионат»). Но меня Кирилл не обижает.

— Вы будете менять фамилию?

— Обязательно, — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Виктория Сливко является чемпионкой Европы 2018 года, три раза она стала обладательницей Кубка Привалова (сезон-2021/22, сезон-2024/2025, сезон-2025/2026). Также Сливко победила в общем зачёте рейтинга СБР и выиграла малый Кубок России-2022/2023 в зачёте масс-стартов.