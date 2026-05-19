Биатлон Новости

Союз биатлонистов России вручил награды по итогам сезона

Союз биатлонистов России (СБР) вручил биатлонистам награды по итогам сезона.

Тем, кто пробежал все зачетные гонки сезона:

  • Айрон мен — Кирилл Бажин;
  • Железная леди — Юлия Коваленко.

Лучший молодой спортсмен:

  • У мужчин — Савелий Коновалов;
  • У женщин — Юлия Коваленко.

Кубок Привалова (за победу в индивидуальной гонке на чемпионате России):

  • У мужчин — Эдуард Латыпов;
  • У женщин — Виктория Сливко (Виктория выигрывает Кубок Привалова в третий раз. — Прим. «Чемпионата»).

Кубок Резцовой (за победу в спринте на чемпионате России):

  • У мужчин — Карим Халили (Карим выигрывает Кубок Резцовой в третий раз. — Прим. «Чемпионата»).
  • У женщин — Наталия Шевченко.

Трансляция церемонии вручения призов по итогам биатлонного сезона-2025/2026 можно посмотреть на официальном сайте Союза биатлонистов России.

