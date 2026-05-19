Союз биатлонистов России вручил награды по итогам сезона
Тем, кто пробежал все зачетные гонки сезона:
- Айрон мен — Кирилл Бажин;
- Железная леди — Юлия Коваленко.
Лучший молодой спортсмен:
- У мужчин — Савелий Коновалов;
- У женщин — Юлия Коваленко.
Кубок Привалова (за победу в индивидуальной гонке на чемпионате России):
- У мужчин — Эдуард Латыпов;
- У женщин — Виктория Сливко (Виктория выигрывает Кубок Привалова в третий раз. — Прим. «Чемпионата»).
Кубок Резцовой (за победу в спринте на чемпионате России):
- У мужчин — Карим Халили (Карим выигрывает Кубок Резцовой в третий раз. — Прим. «Чемпионата»).
- У женщин — Наталия Шевченко.
Трансляция церемонии вручения призов по итогам биатлонного сезона-2025/2026 можно посмотреть на официальном сайте Союза биатлонистов России.
