Союз биатлонистов России вручил награды по итогам сезона

Тем, кто пробежал все зачетные гонки сезона:

Айрон мен — Кирилл Бажин;

Железная леди — Юлия Коваленко.

Лучший молодой спортсмен:

У мужчин — Савелий Коновалов;

У женщин — Юлия Коваленко.

Кубок Привалова (за победу в индивидуальной гонке на чемпионате России):

У мужчин — Эдуард Латыпов;

У женщин — Виктория Сливко (Виктория выигрывает Кубок Привалова в третий раз. — Прим. «Чемпионата»).

Кубок Резцовой (за победу в спринте на чемпионате России):

У мужчин — Карим Халили (Карим выигрывает Кубок Резцовой в третий раз. — Прим. «Чемпионата»).

У женщин — Наталия Шевченко.

Трансляция церемонии вручения призов по итогам биатлонного сезона-2025/2026 можно посмотреть на официальном сайте Союза биатлонистов России.