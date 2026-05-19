Биатлонистам были вручены награды за Кубок России и Кубок Содружества

Союз биатлонистов России вручил спортсменам награды за достижения в Кубке страны и Кубке Содружества
Кубок России
- У мужчин — Карим Халили;
- У женщин — Наталия Шевченко.
Спринт на Кубке России
- У мужчин — Александр Поварницын;
- У женщин — Наталия Шевченко.
Пасьют на Кубке России
- У мужчин — Кирилл Бажин;
- У женщин — Кристина Резцова.
Масс-старт на Кубке России
- У мужчин — Карим Халили;
- У женщин – Наталия Шевченко.
Кубок Содружества
- У мужчин — Эдуард Латыпов;
- У женщин — Наталия Шевченко.
Спринт на Кубке Соружества
- У мужчин — Эдуард Латыпов;
- У женщин — Наталия Шевченко.
Пасьют на Кубке Содружества
- У мужчин — Антон Смольский;
- У женщин — Наталия Шевченко.
Масс-старт на Кубке Содружества
- У мужчин — Кирилл Бажин (Бажин набрал равное количество очков с Александром Поварницыным, но выиграл по дополнительному показателю — большему числу побед. — Прим. «Чемпионата»);
- У женщин – Кристина Резцова.
Технониколь рейтинг СБР по 37 гонкам
- Мужчины — Карим Халили – 1427;
- Женщины — Наталия Шевченко – 1405.
С полным рейтингом мужчин Технониколь СБР можно ознакомиться здесь, с рейтингом женщин — здесь.
