Биатлонистам были вручены награды за Кубок России и Кубок Содружества

Союз биатлонистов России вручил спортсменам награды за достижения в Кубке страны и Кубке Содружества

Кубок России

У мужчин — Карим Халили;

У женщин — Наталия Шевченко.

Спринт на Кубке России

У мужчин — Александр Поварницын;

У женщин — Наталия Шевченко.

Пасьют на Кубке России

У мужчин — Кирилл Бажин;

У женщин — Кристина Резцова.

Масс-старт на Кубке России

У мужчин — Карим Халили;

У женщин – Наталия Шевченко.

Кубок Содружества

У мужчин — Эдуард Латыпов;

У женщин — Наталия Шевченко.

Спринт на Кубке Соружества

У мужчин — Эдуард Латыпов;

У женщин — Наталия Шевченко.

Пасьют на Кубке Содружества

У мужчин — Антон Смольский;

У женщин — Наталия Шевченко.

Масс-старт на Кубке Содружества

У мужчин — Кирилл Бажин (Бажин набрал равное количество очков с Александром Поварницыным, но выиграл по дополнительному показателю — большему числу побед. — Прим. «Чемпионата»);

У женщин – Кристина Резцова.

Технониколь рейтинг СБР по 37 гонкам

Мужчины — Карим Халили – 1427;

Женщины — Наталия Шевченко – 1405.

С полным рейтингом мужчин Технониколь СБР можно ознакомиться здесь, с рейтингом женщин — здесь.