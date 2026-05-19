Главная Биатлон Новости

Биатлонистам были вручены награды за Кубок России и Кубок Содружества

Биатлонистам были вручены награды за Кубок России и Кубок Содружества
Союз биатлонистов России вручил спортсменам награды за достижения в Кубке страны и Кубке Содружества

Кубок России

Спринт на Кубке России

Пасьют на Кубке России

Масс-старт на Кубке России

  • У мужчин — Карим Халили;
  • У женщин – Наталия Шевченко.

Кубок Содружества

  • У мужчин — Эдуард Латыпов;
  • У женщин — Наталия Шевченко.

Спринт на Кубке Соружества

  • У мужчин — Эдуард Латыпов;
  • У женщин — Наталия Шевченко.

Пасьют на Кубке Содружества

  • У мужчин — Антон Смольский;
  • У женщин — Наталия Шевченко.

Масс-старт на Кубке Содружества

  • У мужчин — Кирилл Бажин (Бажин набрал равное количество очков с Александром Поварницыным, но выиграл по дополнительному показателю — большему числу побед. — Прим. «Чемпионата»);
  • У женщин – Кристина Резцова.

Технониколь рейтинг СБР по 37 гонкам

  • Мужчины — Карим Халили – 1427;
  • Женщины — Наталия Шевченко – 1405.

С полным рейтингом мужчин Технониколь СБР можно ознакомиться здесь, с рейтингом женщин — здесь.

