Осеан Мишлон посетила учеников начальной школы и поговорила с ними о жизни вне спорта

Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону француженка Осеан Мишлон посетила классы начальной школы Этерлу в Пра-сюр-Арли.

Встреча состоялась благодаря родителю ученика, который работает в компании Tripoint — спонсоре олимпийской чемпионки в эстафете и масс-старте. Ученики смогли задать Мишлон вопросы о её жизни вне спорта и о трудностях, с которыми она сталкивается.

«Я люблю танцевать, есть и слушать музыку. У меня отменный аппетит! А что касается трудностей — сложно находить время на семью и друзей. Я делаю это, когда только могу», — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.

Во вторник, 19 мая, Осеан Мишлон отправилась в лицей Рейнак в Ла-Мот-Серволе (Савойя), где сама училась.

