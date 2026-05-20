Сборная Норвегии по биатлону представила новую экипировку на сезон-2026/2027

Сборная Норвегии по биатлону показала новые костюмы на грядущий сезон-2026/2027. После четырёх лет контракта с брендом Craft, который предоставил норвежцам тёмно-синюю экипировку, национальная команда будет выступать в комбинезонах красного цвета, но с белыми и тёмно-синими полосами по бокам в цвет флага Норвегии.

Презентация новой экипировки состоялась во время медийных дней. Была проведена шуточная фотосессия с основными членами сборной Норвегии, фотографии с которой были опубликованы на сайте в пресс-службе сборной Норвегии по биатлону.

Напомним, сборная Франции также представила в этом месяце новые комбинезоны на следующий сезон. Их спонсором стал всемирноизвестный спортивный бренд adidas.

Сборная Норвегии по биатлону на фотосессии Фото: пресс-служба сборной Норвегии по биатлону