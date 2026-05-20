Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная Норвегии по биатлону представила новую экипировку на сезон-2026/2027

Сборная Норвегии по биатлону представила новую экипировку на сезон-2026/2027
Комментарии

Сборная Норвегии по биатлону показала новые костюмы на грядущий сезон-2026/2027. После четырёх лет контракта с брендом Craft, который предоставил норвежцам тёмно-синюю экипировку, национальная команда будет выступать в комбинезонах красного цвета, но с белыми и тёмно-синими полосами по бокам в цвет флага Норвегии.

Презентация новой экипировки состоялась во время медийных дней. Была проведена шуточная фотосессия с основными членами сборной Норвегии, фотографии с которой были опубликованы на сайте в пресс-службе сборной Норвегии по биатлону.

Напомним, сборная Франции также представила в этом месяце новые комбинезоны на следующий сезон. Их спонсором стал всемирноизвестный спортивный бренд adidas.

Сборная Норвегии по биатлону на фотосессии

Сборная Норвегии по биатлону на фотосессии

Фото: пресс-служба сборной Норвегии по биатлону

Сборная Норвегии по биатлону на фотосессии

Сборная Норвегии по биатлону на фотосессии

Фото: пресс-служба сборной Норвегии по биатлону

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android