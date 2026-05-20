Юрий Батманов стал кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России

Специалист по работе с оружием Юрий Батманов вошёл в число кандидатов на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом заявил действующий глава организации Виктор Майгуров.

«Буквально недавно Юрий Батманов, который работает у нас механиком, оружейником, был выдвинут сахалинской организацией», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Юрий Батманов, бронзовый призёр чемпионата Европы 2000 года в эстафете и отец чемпионки России в масс‑старте Анастасии Томшиной.

Отчётно‑выборная конференция организации пройдёт 10 июня. До этого министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярёв выразил поддержку кандидатуре нынешнего главы СБР Виктора Майгурова.