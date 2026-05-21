«Ведёт себя, как на базаре». Каминский — об Елене Вяльбе

Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на высказывание экс-главы ФЛГР Елены Вяльбе о том, что письмо российских олимпийцев к президенту РФ Дмитрию Медведеву после Олимпийских игр 2010 года могло быть написано при участии старшего тренера. Обращение содержало критику системы подготовки российских атлетов.

«Елена Валерьевна, как всегда, в своём репертуаре: у неё «может быть» от факта вообще никак не отличается. И, по-моему, за 16 лет руководства Федерацией лыжных гонок России она так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре. Вот и ведёт себя, соответственно, как на базаре.

Если вспоминать, как всё происходило с этим письмом, то ко мне подошёл Коля Морилов, — по-моему, мы летели с этапа Кубка мира, ребята должны были идти после Олимпийских игр в Кремль на приём к президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Кто был автором этого письма, я не знаю, но продвигали его Коля Морилов и Наташа Коростелёва», — приводит слова Каминского «Лыжный спорт».