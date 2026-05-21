«Без политики, к сожалению, ничего не сделаем». Батманов — о желании изменить СБР

Специалист по работе с оружием Юрий Батманов высказался о желании изменить Союз биатлонистов России (СБР), отметив влияние политической составляющей на работу организации. Ранее Батманов выставил свою кандидатуру на пост президента СБР.

«Всё-таки вот все говорят, что политика, политика, политика. Мне и хочется сделать СБР… Посыл такой, чтобы никакой политики, а в первую очередь спорт. Понятно, что мы без политики тоже, к сожалению, ничего не сделаем, потому что деньги, откуда к нам приходят, они у нас, к сожалению, спускаются сверху. А это всё-таки некие политические моменты и так далее. Но хотелось бы всё-таки сделать открытый СБР, чтобы все видели, что происходит, как можно больше народу в этом принимало участие и, соответственно, чтобы был контакт между тренерами, спортсменами, там, федерациями и так далее. К сожалению, этого нет, и это, ну, такая заслуга, ну, к сожалению, не моя», – сказал Батманов в видео, размещённом на канале «Штрафные 150 (биатлон с Кругловым)» в VK.

