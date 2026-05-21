Юрий Каминский назначен старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Специалист рассказал подробности своего контракта.

«Пригласили в качестве старшего тренера женской команды сборной Беларуси. Контракт подписал на один год с возможностью пролонгации на четыре года. Ориентируемся на полный олимпийский цикл. Сейчас более основательно знакомлюсь со спортсменами, специалистами, немножко поработаем, тогда ситуация станет более понятной. Команда такая, я бы сказал, разнородная. Есть призёр чемпионата мира Анна Сола. Есть несколько молодых спортсменок, которые, если смотреть по нашим российским меркам, не так много проигрывают нашим молодым лидерам. И есть слабые девочки, которых нужно и можно подтягивать. Работы впереди много», — приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

