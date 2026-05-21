Юрий Батманов назвал решение проблемы переходов биатлонистов в команды богатых регионов

Специалист по работе с оружием Юрий Батманов высказался о проблеме переходов биатлонистов в команды богатых регионов. Ранее тренер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Союза биатлонистов России (СБР).

— Вы упомянули тему переходов. Она в нынешнем межсезонье встала как никогда остро. Позиция такая, что есть богатые регионы, которые забирают спортсменов, им порой не хочется платить компенсацию, потому что это положение, ну, его сложно оспорить с точки зрения законодательства, если трудовой договор закончился у человека с одним учреждением, он может в другое перейти, почему платить? С другой стороны, есть регионы-доноры которых больше, которые отдают своих спортсменов и имеют право с любой точки зрения получать компенсацию тех средств, которые затрачены на их подготовку. Вот на ваш взгляд, как нужно реформировать нынешнюю систему?

— Это очень сложный вопрос. И если так вот быстро ответить, я вижу так, что нужно как раз садиться именно тренерским советом и раз и навсегда на этом поставить точку. Потому что действительно, у нас вроде бы есть решение, что ты обязан заплатить деньги, да? А оно не работает. Его нужно раз и навсегда утвердить, потому что опять же вмешивается политика. Именно какое решение [нужно]? Ну, первое, наверное, всё-таки опять же, с чего бы я начал, я всё-таки постарался бы не доводить до того, чтобы спортсмены переходили. Это же всё как бы, на мой взгляд, просто. Переходит из-за чего? Как правило, первое — это деньги. Совершенно верно, что это деньги. И только второе уже, что мне не нравится, что сервиса нету, тренер плохой там и так далее. Поэтому, раз это деньги, почему бы эту нагрузку, да, как бы это ни звучало, не взять как раз на плечи СБР? Это как раз вот найти вот эти деньги спонсорские. Скажу вот как вот конкретное моё решение. Найти можно спонсора. Ну, допустим, же возьмём того же Домичека, вот по нему скандал тоже [был]. Ну, я не знаю, если бы там дать ему, я не знаю, 50-80 или 100 тысяч, и он бы остался в Новосибирске, я думаю, что он бы остался. Я думаю, что это первый вопрос, деньги. И сначала ему дать денег, чтобы он даже не доходил до [мыслей] о переходах. А уж если до этого доходит, то все переходы, они должны быть в частном порядке. Потому что, на мой взгляд есть переходы, когда, допустим, спортсмен в регионе отбегал, и действительно регион в него вложил деньги, и он пришёл туда из там детско-юношеской спортивной школы и добегался до сборной России. А есть переходы, когда, допустим, спортсмен пришёл в регион мастером спорта, но даже там чемпионом не стал, в призах был, и, в принципе, таким же ушёл через два года. У нас таких переходов очень много, и за него тоже требуют [компенсацию]. Вот здесь ну не должно попадать под то, что дайте нам там миллион или два. То есть нужно всё равно какую-то, возможно, комиссию сделать. Не знаю, это очень серьёзный вопрос. У меня вот есть поверхностное решение. Я думаю, начать с того, чтобы попробовать уговорить спортсменов остаться в регионе. Для чего это ещё надо? Потому что у нас [иначе] тогда все регионы затухнут. Я думаю, эту проблему мы сможем победить. Не сразу, но мы её точно победим, — сказал Батманов в видео, размещённом на канале «Штрафные 150 (биатлон с Кругловым)» в VK.