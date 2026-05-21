Кандидат в президенты СБР: вижу себя как человека, который будет ходить и собирать деньги

Специалист по работе с оружием Юрий Батманов, выдвинувший свою кандидатуру на выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) ответил на вопрос о ресурсах и финансах в биатлоне.

— Помимо управленческого опыта для руководства спортивной Федерации, ну, по крайней мере, у нас в России, нужен и административный, и финансовый ресурс. Вот, например, у Виктора Майгурова есть поддержка министра спорта, есть поддержка крупнейшего частного банка России — «Альфа-Банка». На какие ресурсы вы рассчитываете? Расскажите вот об этом.

— Ну, смотрите, честно, покопавшись в документах, я понял, что всё, что вот вы назвали, это по большому счёту деньги, которые дало государство нам. То есть тот же «Альфа-Банк», как я сделал анализ, я могу ошибаться сразу, ну, извиняюсь заранее, но как бы и моя команда подтверждает это, что это деньги, [для получения] которых, в принципе, немного усилий приложило нынешнее руководство, к тому, чтобы завести этот банк. Потом у нас много чего потерялось. Но сейчас не об этом.

Что смогу принести я? Я уверен в том, что, поменяв вообще как бы лицо СБР, на нас по-другому посмотрят, потому что я общаюсь тоже с людьми, которые, ну, реально говорят, что готовы давать деньги, но надо что-то менять. То есть, это тоже один из посылов, который мне помог, ну, принять вот это окончательное решение, пойти в президенты. Сейчас конкретных я не могу назвать людей. Вот не могу. Но я уверен в том, что если мне дадут возможность выиграть на этих выборах, мы прекрасно понимаем, что, да, у Виктора Викторовича и его команды очень большой административный ресурс. К сожалению, с этим очень сложно бороться. Но поверьте, я не какой-то выскочка, который решил там всех победить и доказать, что я там такой красивый, пушистый там и так далее. Ну, это к этому сложилась так обстановка. И если получится всё, если всё-таки люди услышат и захотят что-то поменять, значит, у нас всё получится. И я уверен, мы сможем сработать. А что касается конкретно ответа на ваш вопрос, я всё-таки надеюсь на то, что я смогу и не боюсь, и вижу себя на посту президента, именно как человека, который будет ходить и собирать деньги.

Я не понимаю, почему Виктор Викторович, на мой взгляд, я к нему с уважением отношусь, всё нормально, не пользуются этим? Почему я так уверенно говорю? Потому что наш вид спорта очень популярен. И даже когда я где-то, вот когда строю стрельбища, езжу, везде общаюсь, они вообще вот на меня смотрят всё время: «Да, это же биатлон! А у вас же дочка!» Настолько он популярен, что, ну, глупо этим не пользоваться, честно. Я прямо уверен.

Я понимаю, что всё-таки, если я стану президентом, все четыре года, наверное, сложно будет ходить и попрошайничать, потому что рано или поздно ты упрёшься в какую-то стену. Там может даже когда-то это станет уже работать против тебя. Но надо использовать все рычаги для того, чтобы завести деньги. И на эти деньги у нас много чего можно подправить, очень много. То есть у нас и проблема с переходами, вы их прекрасно знаете. У нас проблема, что у спортсменов маленькие зарплаты. Да, сейчас команда, которая вот как раз пришла с «Альфа-Банком», они сделали классную медийность, вопросов вообще нет с «Альфа-Банком», они сделали хорошие призовые, да, это их заслуга, это очень как бы здорово, молодцы. Но надо по всем фронтам бить, ребят, надо по всем бить. Потому что, ну, некрасиво, наверное, будет сказано, всё равно это воспринимается как некая показуха. Это всё равно мы понимаем, вернее, те люди, которые вот внизу, да, вот все, они всё это прекрасно понимают, то есть на них всё это скажется. Поэтому ну как-то вот так вот, — сказал Батманов в видео, размещённом на канале «Штрафные 150 (биатлон с Кругловым)» в VK.