Халили высказался об уровне внутренних соревнований и конкуренции в период отстранения
Российский биатлонист, бронзовый призёр ОИ-2022 в эстафете Карим Халили считает, что уровень внутренних соревнований за период отстранения россиян от международной арены вырос.

— Как оценишь уровень внутренних соревнований сейчас? Как он меняется без международных стартов?
— Средний уровень вырос, конкуренция выросла. Наверное, уровень именно самих лидеров подупал.

— Средний уровень растёт?
— Большей массе спортсменов есть за кем тянуться. У нас в стране есть на кого ориентироваться. Могу судить по себе, когда я бегал молодым спортсменом на Кубке мира и пересекался с кем‑то на трассе, действительно было что для себя подметить и за счёт чего прогрессировать. Молодые спортсмены сейчас в такой же ситуации. Им есть на кого ориентироваться и за счёт чего расти. Если бы все эти годы лидеры бегали на Кубке мира, то, наверное, прогрессировать на Кубке России было бы гораздо тяжелее, — приводит слова Халили «Матч ТВ».

