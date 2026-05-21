«Мы, как обычно, профукали классного тренера». Губерниев — о новой должности Каминского

Советник министра спорта России и известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение экс старшего тренера по биатлону Юрия Каминского главным специалистом женской команды Беларуси.

«Юрий Каминский, как и предполагалось, возглавил женскую сборную Беларуси по биатлону!!! Будет консультировать и мужчин!!! Готовить команду к Олимпиаде!!! Контракт долгосрочный!!! За белорусов рад, но мы, как обычно, профукали классного тренера!!! Нам не привыкать», — написал у себя в телеграм-канале Губерниев.

Каминский занимал должность тренера мужской сборной России по биатлону с мая 2020 года, он покинул пост в марте текущего года.