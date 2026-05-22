«Придётся подтягиваться». Шевченко — о стрельбе на международном и внутрироссийском уровне

Многократная чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко сравнила стрельбу на международных и отечественных соревнованиях и рассказала, что будет, когда российские биатлонисты выйдут на мировой уровень.

— Отставание в скорострельности от Кубка мира — реальная проблема или надуманная?

— Думаю, такая проблема всё-таки есть, но она не глобальная. С каждым годом мы стреляем быстрее и уже более-менее приближаемся к мировому уровню. Но погодные условия у нас и на Кубке мира разные, поэтому напрямую сравнивать скорость стрельбы нельзя. Если бы у нас всегда была плюсовая температура, как там, то и патрон летел бы лучше, и другие минусовые факторы не вмешивались. Тогда и скорострельность была бы выше.

Когда вернёмся, разница между нами и теми, кто постоянно выступает на этапах Кубка мира, всё равно будет заметной. Придётся подтягиваться.

— Какие ещё факторы влияют, кроме погоды? Условно: норвежцы и французы просто делают больше выстрелов на тренировках?

— Возможно, и это. Тут надо смотреть их подготовку, сколько они стреляют на тренировках. Но скажу ещё так: у них и психологическое состояние другое — они выступают на Кубке мира, у них нет никаких ограничений, чувства неопределённости. Они в этой каше варятся и привыкают в том числе к высокой скорости стрельбы.

— То есть российские биатлонисты на Кубке мира будут стрелять быстрее, чем на Кубке России?

— Когда туда попадём, пройдёт период адаптации, и мы будем показывать другую скорость. Она улучшится. А пока это их преимущество, да, — приводит слова Шевченко «Советский спорт».

Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских атлетов от международных соревнований весной 2022 года.