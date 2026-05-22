«Перспективы большие». Шевченко — о том, за какие бы места она боролась на Кубке мира

Двукратная обладательница Кубка России Наталия Шевченко рассказала о настрое на международные соревнования и оценила свои шансы на Кубке мира.

— Ростовцев говорил, что Шевченко — это топ-6 на Кубке мира, а когда она в лучшей форме — топ-3. Согласны?

— Не могу сказать на сто процентов. Но если состояние супербоевое, конечно, хочется бороться за самые высокие места. С психологией у меня всё в порядке. В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую — не узнаю. Пока могу только догадываться.

— То есть слова Ростовцева близки к правде?

— Думаю, да.

— Вы говорили, что настроены на следующий олимпийский цикл. Мотивация не угасает?

— Нет. Всё по-прежнему так: четыре года буду тренироваться и готовиться к следующей Олимпиаде.

— С какими эмоциями читаете новости о том, что наших пловцов и гимнастов допустили с флагом и гимном?

— Появляется надежда, что биатлон тоже когда-то разбанят и мы поедем показывать, на что готовы.

— Нет сожаления или обиды: а почему не мы?

— Такого точно нет. Жалость — это плохое чувство. Есть только радость за других спортсменов и за Россию, что постепенно возвращаемся на международную арену. Когда-то это произойдёт и с биатлоном, — приводит слова Шевченко «Советский спорт».