«Будем знать расклад по факту». Шевченко — о предстоящих выборах главы IBU

Российская биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о предстоящих выборах президента Международного союза биатлонистов (IBU) и допуске белорусских спортсменов на международные соревнования.

— Есть мнение, что IBU — одна из самых негативно настроенных федераций по отношению к России и ждать возвращения придётся дольше остальных. Хватит ли терпения?

— Мне терпения не занимать. Ждём. Готовимся. Тренируемся. Если каждый день думать: «А допустят нас или нет?», то только энергию потратишь впустую. Лучше направить её в тренировочное русло.

— За выборами нового главы Международного союза биатлонистов (IBU) будете следить?

— Следить, конечно, можно, но голову этим забивать не стоит, потому что от нас, спортсменов, ничего не зависит. Будем знать расклад по факту.

— Бьорндален сказал, что его просили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента IBU. Слышали об этом?

— Да, слышала. Но я как-то стороной обхожу обсуждение таких вопросов. Будем следить за ситуацией.

— Есть мнение, что его, так сказать, белорусские корни очень бы нам пригодились.

— Да, его «белорусские корни», возможно, нам бы помогли (смеётся). Но сейчас они, скорее, больше помогут белорусским спортсменам. Хотя я всё равно надеюсь, что вслед за Беларусью нас тоже в ближайшем будущем выпустят на международные старты.

— МОК недавно рекомендовал снять все ограничения с белорусов. Есть понимание, где они будут соревноваться в следующем сезоне?

— Если белорусскую сборную вернут уже в будущем сезоне, они, естественно, поедут на Кубок мира. Но среди российских спортсменов конкуренция всё равно высокая, так что, думаю, всё будет в порядке. Девчонки из Беларуси, конечно, добавляли нам и интереса, и конкуренции. Безусловно, их возможное отсутствие станет потерей. Но зато мы будем бежать ещё быстрее и тренироваться, чтобы не проигрывать, когда вернут и нас, — приводит слова Наталии «Советский спорт».