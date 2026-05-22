Стали известны места проведения Международного дня биатлона

В этом году Международный день биатлона запланирован на 30 мая. Мероприятия, посвящённые биатлону, станут проводиться в Авиано (Италия), Любляне (Словения), Вильнюсе (Литва) и Гётеборге (Швеция). На празднике будут присутствовать 30 стран с серией инициатив, направленных на продвижение этого вида спорта у молодёжи в рамках инициативы Biathlon4all.
Даты Международного дня биатлона утверждены официально до 2030 года:
- 29 мая 2027 года;
- 27 мая 2028 года;
- 26 мая 2029 года;
- 25 мая 2030 года.
Данный праздник создан с целью расширить число поклонников биатлона. В этом году на празднике будут представители Китая, Японии, Португалии, США и Южной Кореи.
Напомним, в прошлом году мероприятия, посвящённые биатлону, проводились в Казахстане, Словении и Украине.