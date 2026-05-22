«Мне интересно, чего ещё я могу достичь». Магнуссон — о продолжении спортивной карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр шведка Анна Магнуссон рассказала, что будет выступать на соревнованиях в следующем сезоне, несмотря на мысли о завершении карьеры.

«Мне было довольно легко думать об этом [завершении карьеры]. Так продолжается уже несколько лет. Не было секретом, что я долго размышляла об этом перед началом этого сезона, и я хотела, чтобы решение было правильным. Некоторое время я думала, что этот сезон может стать последним, но в итоге пришла к выводу, что есть ещё что-то, что я могу дать. Мне просто не казалось правильным останавливаться, поэтому я продолжу.

Это был действительно отличный сезон, превзошедший все мои ожидания, и мне интересно, чего ещё я могу достичь. Пока я продолжаю, это будет основополагающим фактором. В прошлом году у меня всё ещё были хорошие результаты, поэтому сохраняются любопытство и желание закончить на вершине», — приводит слова Магнуссон SVT Sport.

Анна Магнуссон взяла серебро ОИ-2018 и ОИ-2026, также она является многократным призёром чемпионатов мира и серебряным призёром чемпионата Европы.

