Шесть немецких биатлонистов попали в национальную команду без квалификационных испытаний

Немецкая лыжная федерация (DSV) огласила имена шести биатлонистов (трёх мужчин и трёх женщин), которые уже включены в сборную Германии по биатлону. Остальные шесть мест (всего от Германии на этапе будет 12 мест — 6+6) будут разыграны среди других спортсменов по новым квалификационным критериям федерации.

Янина Хеттих-Вальц, Юлия Таннхаймер и Ванесса Фойгт у женщин, а также Филипп Наврат, Филипп Хорн и Юстус Штрелов у мужчин освобождены от внутреннего отбора и гарантированно выступят в финских гонках 29 ноября, поскольку показали наилучшие результаты за прошедший сезон внутри сборной. Они гарантированно попадут на стартовую гонку Кубка мира в финском Контиолахти.

Как пояснил главный менеджер сборной Германии Бернд Айзенбихлер, все спортсмены основных («А») и резервных («Б») команд смогут пройти квалификацию через внутренний отбор непосредственно перед началом сезона.

В отличие от прошлых лет, летний чемпионат Германии (2-6 сентября в Нотшрае, Шварцвальд) больше не будет напрямую влиять на распределение мест в Кубке мира. Однако он не потеряет своей значимости: для спортсменов, не имеющих места в системе федеральных команд, он станет возможностью попасть на международные соревнования.