Биатлонист Карим Халили заявил о желании попробовать себя в лыжных гонках

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили намерен попробовать свои силы в соревнованиях по лыжным гонкам.

«Да, я хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать в Кировск на финал Кубка России, однако по состоянию здоровья не смогли там выступить. Больших амбиций в лыжных гонках у нас нет, но хотелось бы попробовать свои силы и получить удовольствие», — приводит слова Халили ТАСС.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в Италии норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт завоевал две золотые медали в лыжных гонках (эстафета и командный спринт), а также бронзу в гонке с раздельным стартом.