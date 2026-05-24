«Он является моим основным конкурентом». Смольский — о Латыпове

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал об отношениях с россиянином Эдуардом Латыповым.

— Мы часто с Эдиком общаемся. Ни в коем случае никакого негатива нет. Искренне рад за Эдуарда, что он победил. Получается, у нас ещё один реванш должен состояться. Потому что по победам в общих зачётах Кубка Содружества у нас равенство — 2:2. Так что ещё непонятно, кто из нас сильнее.

— Эдик [Латыпов] для тебя остаётся главным спортивным раздражителем?

— В последние годы он является моим основным конкурентом, который весь календарь от начала и до конца бежит очень сильно и конкурентоспособен в каждой гонке. Это его основной большой плюс как спортсмена. Что же касается сегодняшнего дня, в конкуренты добавился Карим Халили. Он и раньше был, но сейчас Карим — сильнейший биатлонист России. Отмечу ещё Кирилла Бажина, который добавил в стабильности и скорости, — приводит слова Смольского «Спорт-Экспресс».