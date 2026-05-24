Смольский: наказывать нас и Россию уже особо нечем

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорус Антон Смольский рассказал, как отреагировал на новость о восстановлении прав белорусских спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК) и когда ожидает допуска от Международного союза биатлонистов (IBU).

— Подготовка к сезону началась с хороших известий: МОК восстановил в правах белорусских спортсменов. Как ты встретил эту новость? Сразу ли в неё поверил?

— Когда прочитал эту новость, был приятно шокирован в моменте, потому что эта рекомендация направлена на все виды спорта. Стал питать надежды на наш допуск. Прекрасно понимаю, что все зависит от каждой федерации. Очень жду и надеюсь, что IBU примет рекомендации МОК.

— Насколько быстро, на твой взгляд, придут к этому решению в IBU, учитывая, как всё складывалось в последние четыре года?

— Как видим, Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем. Мне кажется, что идёт положительная тенденция. Во многих видах спортсменов допустили уже с флагом и гимном, да и в командных дисциплинах сборные тоже начинают выступать. Думаю, мы тоже не останемся в стороне и будем допущены. Насколько это произойдёт быстро? Пока вопрос. Надеюсь, что осенью уже появится какая-то положительная информация по этому поводу, — приводит слова Смольского «Спорт-Экспресс».