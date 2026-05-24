Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Смольский: наказывать нас и Россию уже особо нечем

Смольский: наказывать нас и Россию уже особо нечем
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорус Антон Смольский рассказал, как отреагировал на новость о восстановлении прав белорусских спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК) и когда ожидает допуска от Международного союза биатлонистов (IBU).

— Подготовка к сезону началась с хороших известий: МОК восстановил в правах белорусских спортсменов. Как ты встретил эту новость? Сразу ли в неё поверил?
— Когда прочитал эту новость, был приятно шокирован в моменте, потому что эта рекомендация направлена на все виды спорта. Стал питать надежды на наш допуск. Прекрасно понимаю, что все зависит от каждой федерации. Очень жду и надеюсь, что IBU примет рекомендации МОК.

— Насколько быстро, на твой взгляд, придут к этому решению в IBU, учитывая, как всё складывалось в последние четыре года?
— Как видим, Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем. Мне кажется, что идёт положительная тенденция. Во многих видах спортсменов допустили уже с флагом и гимном, да и в командных дисциплинах сборные тоже начинают выступать. Думаю, мы тоже не останемся в стороне и будем допущены. Насколько это произойдёт быстро? Пока вопрос. Надеюсь, что осенью уже появится какая-то положительная информация по этому поводу, — приводит слова Смольского «Спорт-Экспресс».

Материалы по теме
«Мы, как обычно, профукали классного тренера». Губерниев — о новой должности Каминского
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android