«Он действительно прислушивается ко всем». Эмильен Клод — о работе с Мазе

Серебряный призёр чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете по биатлону француз Эмильен Клод поделился впечатлениями от первых сборов национальной команды в Преманоне (Франция) под руководством их нового тренера по стрельбе Зигфрида Мазе.

«Было важно, чтобы он объяснил своё видение на этот год и на следующие четыре года. Приятно видеть, что он приходит с множеством новых идей. Он хочет общаться с нами, чтобы узнать нас лучше и понять наше видение стрельбы. Он мотивирован и уже продумал множество вещей. После 10 лет работы с норвежцами для него это также возвращение к корням. Он действительно прислушивается ко всем.

У меня такое чувство, что я вступаю в новую большую главу своей карьеры. Всё, что я делал до сих пор, было очень полезным. Было и хорошее, и не очень хорошее. Теперь я выхожу на самый высокий уровень и хочу полностью посвятить себя этим четырём годам — на 100%. У меня есть весь необходимый опыт, чтобы этого добиться. Вклад Зигфрида [Мазе] — другой подход и новизна — это, безусловно, мотивирует меня», — приводит слова Клода Nordic Magazine.