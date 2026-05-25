Шевченко — о конкуренции в России: не было такой жёсткой борьбы, как сейчас

Многократная чемпионка России Наталия Шевченко рассказала, как за последние четыре года изменилась конкуренция в отечественном биатлоне в условиях изоляции от международных соревнований.

«Четыре года назад я пришла в биатлон, и тогда, пожалуй, не было такой жёсткой борьбы, как сейчас. С каждым годом конкуренция становится всё острее и острее, а выигрывать, в особенности общие зачёты турниров, — сложнее. В этом сезоне была очень накалённая борьба, ноздря в ноздрю. И это очень здорово!» — приводит слова Шевченко пресс‑служба ОКР.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных стартов в 2022 году. Ни один из российских или белорусских биатлонистов не был допущен до международных соревнований даже в нейтральном статусе.