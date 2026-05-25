«Теперь я выхожу на самый высокий уровень». Эмильен Клод — о планах на олимпийский цикл

Французский биатлонист Эмильен Клод рассказал о настрое на предстоящий олимпийский цикл.

«Мне скоро исполнится 27 лет, я чувствую, что настало время подняться на ступень выше и добиться топ-уровня. У меня такое чувство, что я переворачиваю новую большую главу своей карьеры. Всё, что я делал до сих пор, было очень полезным, было и хорошее, и не очень хорошее. Теперь я выхожу на самый высокий уровень и хочу полностью посвятить себя, на 100%, этим четырём годам. У меня есть весь необходимый опыт, чтобы этого достичь. Цель — не травмироваться и не заходить слишком далеко за пределы, прислушиваться к своему телу, чтобы я мог отстаивать свои шансы зимой», — приводит слова Клода Nordic Magazine.