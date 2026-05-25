Майя Клутенс сделала операцию на руку

Бельгийская биатлонистка Майя Клутенс сообщила на своей странице в соцсетях, что вынуждена прервать летнюю подготовку из-за операции на руку.

«Начало подготовки немного отличается от прошлых лет! После двух вывихов плеча я решила сделать операцию, чтобы наконец-то зафиксировать эту руку. Трудное, но необходимое решение, чтобы начать новый олимпийский цикл здоровой. Возвращение к тренировкам подождёт, пока я буду чинить это тело.

Терпение и стойкость, кажется, так говорят?» — сообщила Клутенс на своей странице в социальной сети.

Майя Клутенс участвовала в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Её лучшим результатом стало 13-е место в женской эстафете.

