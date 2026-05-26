Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Хедегарт — о возвращении в биатлон: если улучшу стрельбу, появится возможность участвовать

Хедегарт — о возвращении в биатлон: если улучшу стрельбу, появится возможность участвовать
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт принял решение вернуться в биатлон, пообщавшись с восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

«Я пообщался с Уле‑Эйнаром [Бьорндаленом], который является большим сторонником биатлона, и его аргументы меня действительно впечатлили. Считаю этот вид спорта ещё более увлекательным, чем лыжные гонки. Это крупный вид спорта: если улучшу свою стрельбу, у меня появится возможность участвовать во всех соревнованиях в течение года», — приводит слова Хедегарта Nordicmag.

Эйнар Хедегарт — двукратный олимпийский чемпион 2026 года (в лыжной эстафете 4×7,5 км и командном спринте) и бронзовый призёр тех же Игр на дистанции 10 км свободным стилем; также чемпион юниорского чемпионата мира 2023 года в биатлонной эстафете и двукратный серебряный призёр того же турнира (в индивидуальной гонке на 15 км и гонке преследования на 12,5 км).

Материалы по теме
«Для меня это личный рекорд». Йохауг — о победе в забеге Бьорндалена
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android