Норвежский биатлонист потерял память после инцидента в горах, его спасла девушка

Норвежский лыжник Мартин Улдаль рассказал, как кратковременно потерял память из-за неожиданного схода снега во время отдыха на одном из склонов вместе со своей девушкой и напарницей по сборной Норвегии Гро Рэндби.

После падения Улдаль не мог вспомнить, где находится и зачем. Девушка доставила его в больницу, был поставлен диагноз — сотрясение мозга. Улдаль забыл всё о прошедшем месяце. Постепенно воспоминания к нему вернулись.

«Спокойно отдыхали на склонах почти три часа, вдруг с одного из них начал сходить снег, что застало меня врасплох. Я споткнулся и ударился головой. Гро рассказала мне всё, что было, потому что сам ничего не помню. Сейчас уже всё в порядке, у меня не было сильных головных болей или тошноты. Из всей этой ситуации я понял: теперь вдвойне рад, что Гро попала в национальную команду», — приводит слова Улдаля NRK.

«Это было нереально, он вдруг всё забыл. Мартин бы не смог прийти в себя самостоятельно», — добавила Рандби.