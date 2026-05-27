Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталья Дуркина вышла из декретного отпуска

Наталья Дуркина вышла из декретного отпуска
Комментарии

Российская биатлонистка Наталья Дуркина (Гербулова) завершила декретный отпуск и начала тренировочный процесс к сезону-2026/2027. Об этом сообщила академия Красноярского края по биатлону в своём телегам-канале.

Выступать Наталья продолжит за Красноярский край, личным тренером также остался её отец Андрей Александрович Гербулов. Свои первые межсезонные сборы она проведёт в Сочи.

Напомним, 14 июля 2025 года Наталья со своим мужем Михаилом Дуркиным стали родителями — у них родился сын Даниил.

Дуркина является победителем Универсиады 2018 года в индивидуальной гонке на 15 км в Красноярске и бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года в Арбере (Германия) в той же дисциплине.

Материалы по теме
«Теперь я выхожу на самый высокий уровень». Эмильен Клод — о планах на олимпийский цикл
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android