Наталья Дуркина вышла из декретного отпуска

Российская биатлонистка Наталья Дуркина (Гербулова) завершила декретный отпуск и начала тренировочный процесс к сезону-2026/2027. Об этом сообщила академия Красноярского края по биатлону в своём телегам-канале.

Выступать Наталья продолжит за Красноярский край, личным тренером также остался её отец Андрей Александрович Гербулов. Свои первые межсезонные сборы она проведёт в Сочи.

Напомним, 14 июля 2025 года Наталья со своим мужем Михаилом Дуркиным стали родителями — у них родился сын Даниил.

Дуркина является победителем Универсиады 2018 года в индивидуальной гонке на 15 км в Красноярске и бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года в Арбере (Германия) в той же дисциплине.