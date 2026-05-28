Доротея Вирер посетила матч Синнера в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Многократный призёр Олимпийских игр, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер посетила стартовый матч соотечественника, первой ракетки мира Янника Синнера на Открытом чемпионате Франции — 2026. Синнер встречался с французом Клеманом Табюром и одержал победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Вирер не в первый раз приходит поболеть за Синнера на теннисную арену. Ранее итальянка была среди зрителей во время четвертьфинала «Мастерса» в Риме, когда Янник одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым (6:2, 6:4).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участие в розыгрыше турнира этого года из-за травмы.