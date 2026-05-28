Хедегарт сравнил лыжные гонки с «подругой на одну ночь» после перехода в биатлон

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт, вошедший в резервный состав сборной Норвегии по биатлону иронично ответил на вопрос о выборе между двумя видами спорта.

Спортсмен стал гостем подкаста Gukild&Johaug, где получил следующий вопрос: «Представим, что ты в школе. И в классе есть две девчонки — Беата и Анна. Пусть биатлон — это Беата, а лыжи — Анна. Анна без ума от тебя, по уши влюблена. Она твоя, когда захочешь. Но Беата, ты сам это понимаешь, — круче. Топ-девчонка, симпатичнее, прости, Анна. Но тебе надо постараться, чтобы добиться её внимания. Так вот, вопрос: как долго будешь подкатывать к Беате, прежде чем подумаешь: «Нет, с меня хватит, пора выбрать Анну»? Ты установил какой-то дедлайн?»

«Я должен предпринять честную попытку, так что 100% ставка на биатлон… До конца декабря точно. А потом, может быть, выберу Анну… Кто знает. Может, Анна станет кем-то вроде «подруги на одну ночь»? Прежде чем снова вернусь. Потому что тогда Беата может приревновать», — приводит ответ Хедегарта телеграм-канал «Шведское полено».