«Гильотина была уже наготове». Кристиансен — о системе ассоциации биатлона Норвегии

Ассоциация биатлона Норвегии объявила об исключении из элитной тренировочной группы национальной команды двукратного чемпиона мира 2025 года Эндре Стрёмсхейма и победителя этапа Кубка Мира Вебьёрна Сёрума. Данное решение вызвало большой резонанс среди норвежских биатлонистов.

Например, олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Ветле Шоста Кристиансен заявил, что хватает лишь одного неудачного сезона, чтобы быть исключённым из элитной группы.

«Я нахожу очень странным, что тебя полностью исключают из системы федерации. Особенно когда знаешь, что убрали верхний возрастной лимит для национальной команды. Мы чувствуем себя обязанными показывать результат, потому что, если не защитим своё место, нас ждёт гильотина. Примерно это мы и наблюдаем сейчас. У них был катастрофический год с плохими результатами, хотя два года назад они входили в число лучших. Гильотина была уже наготове», — приводит слова Кристиансена Nordic Magazine.

В ответ на критику спортивный директор федерации Норвегии Ларс Моланд защитил принятое решение.

«Мы прекрасно понимаем причины, по которым они не попали в элитную команду или не были приглашены. Результаты прошлого сезона говорят сами за себя. Поэтому для нас важно использовать процесс и время, которое у нас есть, чтобы обрести большую уверенность, поставив себя на место спортсменов. Именно на основе этих результатов мы будем отделять лучших от вторых лучших. На данном этапе критерии отбора будут очень строгими», — приводит слова Моланда то же издание.